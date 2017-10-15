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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 15 октября 2017
Интер
15.10.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 2
Завершен
Милан
28'
М. Икарди
63'
М. Икарди
90'
М. Икарди (П)
56'
Сусо
81'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Милан
Желтая карточка
Эдер
90'
+4
Желтая карточка
М. Икарди
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Икарди
90'
89'
Желтая карточка
Р. Родригес
81'
ГОЛ! 2:2!
Д. Бонавентура
Желтая карточка
И. Перишич
79'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
66'
ГОЛ! 2:1!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
63'
56'
ГОЛ! 1:1!
Сусо
Пас отдал
Ф. Борини
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
А. Кандрева
28'
Желтая карточка
М. Весино
25'
22'
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
Ж. Миранда
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-4-1-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
14
Шкриньяр
13
Миранда
33
Д'Амброзио
21
Гальярдини
6
Валеро
15
Весино
87
Кандрева
14
Перишич
9
Икарди
4-3-1-2
1
Доннарумма
26
Романьоли
19
Бонуччи
37
Мусаккио
13
Родригес
7
Бонавентура
6
Билья
19
Кессье
10
Сусо
19
Силва
16
Борини
Остались в запасе
Интер
Милан
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Интер - Милан
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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