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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия М
Вердер - Боруссия М: обзор матча 15 октября 2017
Вердер
15.10.2017, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия М
27'
Л. Штиндль
34'
Я. Вестергор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия М
Желтая карточка
И. Хайрович
65'
34'
ГОЛ! 0:2!
Я. Вестергор
Пас отдал
О. Вендт
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
4-1-4-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
22
Сане
13
Велькович
4
Мойсандер
27
Делэни
16
Юнузович
44
Баргфреде
4
Бауэр
31
Бартельс
19
Бельфодиль
4-2-1-2-1
1
Зоммер
23
Вестергор
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
19
Джонсон
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
20
Изет Хайрович
ПВ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
32
Винченцо Грифо
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Вердер - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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