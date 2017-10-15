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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Йени Малатьяспор
Фенербахче - Йени Малатьяспор: обзор матча 15 октября 2017
Фенербахче
15.10.2017, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
4'
О. Туфан
6'
Жулиано
28'
Х. Али Калдырым
68'
М. Алтынтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Йени Малатьяспор
68'
ГОЛ! 3:1!
М. Алтынтас
Пас отдал
А. Бюйюк
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
29'
ГОЛ! 3:0!
Х. Али Калдырым
28'
ГОЛ! 2:0!
Жулиано
Пас отдал
М. Вальбуэна
6'
ГОЛ! 1:0!
О. Туфан
Пас отдал
Н. Дирар
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
5
Соуза
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
20
Жулиано
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Йени Малатьяспор
26
Али Сиссоко
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Йени Малатьяспор
30
Артуро Мина
ЦЗ
10
Насер Баразит
ЦФ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Камени
13
Нету
33
Али Калдырым
22
Исла
33
Нойштедтер
8
Дирар
5
Соуза
11
Туфан
20
Жулиано
28
Вальбуэна
9
Сольдадо
2-1-4
26
Сиссоко
2
Айхан
35
Кара
22
Диа
10
Бюйюк
29
Бутаиб
2
Диалло
Остались в запасе
Фенербахче
Йени Малатьяспор
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
30
Артуро Мина
ЦЗ
10
Насер Баразит
ЦФ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Остались в запасе
30
Артуро Мина
ЦЗ
10
Насер Баразит
ЦФ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Фенербахче - Йени Малатьяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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