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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Кортрейк
Стандард - Кортрейк: обзор матча 15 октября 2017
Стандард
15.10.2017, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Кортрейк
12'
Э. Жуниор
22'
О. Са
44'
О. Са
10'
К. Д'Хаен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Кортрейк
Желтая карточка
Э. Жуниор
90'
+3
Вторая желтая
С. Поконьоли
62'
54'
Желтая карточка
Б. Кумордзи
ГОЛ! 3:1!
О. Са
Пас отдал
Х. Агбо Уче
44'
37'
Красная карточка
Л. Азуни
Желтая карточка
С. Поконьоли
27'
ГОЛ! 2:1!
О. Са
Пас отдал
П. М'Поку
22'
ГОЛ! 1:1!
Э. Жуниор
12'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Д'Хаен
Пас отдал
Л. Азуни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
19
Константинос Лайфис
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Кортрейк
1
Томас Камински
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
5
Ларри Азуни
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
7
Люка ван Ино
ЦП
10
Эрве Каж
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
2-3-1-2
13
Очоа
15
Поконьоли
39
Каванда
19
Лайфис
18
Марин
4
Уче
8
Жуниор
70
Са
40
М'Поку
1-4-1
1
Камински
28
ван дер Брюгген
30
Д'Хаен
5
Азуни
8
Макаренко
2
Кумордзи
27
Уали
Остались в запасе
Стандард
Кортрейк
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
7
Люка ван Ино
ЦП
10
Эрве Каж
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
7
Люка ван Ино
ЦП
10
Эрве Каж
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Стандард - Кортрейк
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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2025.12.17 19:53
2
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2025.06.29 10:56
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