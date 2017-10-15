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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Твенте
Виллем II - Твенте: обзор матча 15 октября 2017
Виллем II
15.10.2017, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 8 тур
3 : 1
Завершен
Твенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Твенте
Желтая карточка
К. Цимикас
75'
16'
Желтая карточка
Д. Холла
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
23
Бен Ринстра
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Твенте
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
25
Пет Бийен
ЦЗ
21
Данни Холла
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Виллем II
98
Исмаил Аззауи
ЦП
11
Карим Кулибали
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
35
Никола Гиоргиев
ЦП
4-1-2
33
Цимикас
4
Петерс
3
Хееркенс
14
ван дер Линден
4
Чиривелья
23
Ринстра
19
Хайе
3-1-1-1
5
тер Авест
3
Лам
25
Бийен
21
Холла
97
Йенсен
7
Слагвер
Остались в запасе
Виллем II
Твенте
98
Исмаил Аззауи
ЦП
11
Карим Кулибали
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
16
Жоэль Дроммел
ВР
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
35
Никола Гиоргиев
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
98
Исмаил Аззауи
ЦП
11
Карим Кулибали
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
35
Никола Гиоргиев
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Виллем II - Твенте
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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