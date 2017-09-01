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    Расписание матчей 01-09-2017

    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 15 тур
    1 сентября, пятница
    00:01
    Венесуэла
    0:0
    Колумбия
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    01:30
    Чили
    0:3
    Парагвай
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    02:00
    Уругвай
    0:0
    Аргентина
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    03:45
    Бразилия
    2:0
    Эквадор
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    05:15
    Перу
    2:1
    Боливия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), Финал, первый матч
    1 сентября, пятница
    10:35
    Новая Зеландия
    6:1
    Соломоновы Острова
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 7 тур
    1 сентября, пятница
    13:00
    Урал-2
    1:2
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    15:30
    Челябинск
    5:1
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    16:00
    Оренбург-2
    2:2
    Носта
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    16:00
    Крылья Советов-2
    2:3
    Нефтехимик
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    18:00
    Мордовия
    2:0
    Анжи-Юниор
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    18:00
    Сызрань-2003
    2:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 7 тур
    1 сентября, пятница
    16:00
    Ротор (мол)
    0:1
    Зоркий
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    17:00
    Химик-Арсенал
    0:5
    Торпедо
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    18:00
    Зенит
    0:2
    Рязань
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    18:00
    Сокол
    0:0
    Энергомаш
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 7 тур
    1 сентября, пятница
    17:00
    Коломна
    1:0
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    18:00
    Торпедо Вл
    2:2
    Спартак К
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    18:00
    Чертаново
    4:1
    Знамя Труда
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    18:30
    Псков-747
    2:0
    Велес
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    18:30
    Текстильщик
    3:3
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    18:30
    ЦРФСО
    1:1
    Динамо-2
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 3 тур, группа E
    1 сентября, пятница
    18:30
    Гана
    1:1
    Конго
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 3 тур, группа B
    1 сентября, пятница
    19:00
    Нигерия
    4:0
    Камерун
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 7 тур, группа E
    1 сентября, пятница
    19:00
    Казахстан
    0:3
    Черногория
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    21:45
    Дания
    4:0
    Польша
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    21:45
    Румыния
    1:0
    Армения
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 3 тур, группа D
    1 сентября, пятница
    21:30
    Кабо-Верде
    2:1
    ЮАР
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 7 тур, группа C
    1 сентября, пятница
    21:45
    Чехия
    1:2
    Германия
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    21:45
    Норвегия
    2:0
    Азербайджан
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    21:45
    Сан-Марино
    0:3
    Северная Ирландия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 7 тур, группа F
    1 сентября, пятница
    21:45
    Литва
    0:3
    Шотландия
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    21:45
    Мальта
    0:4
    Англия
    Матч завершен
    1 сентября, пятница
    21:45
    Словакия
    1:0
    Словения
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 3 тур
    1 сентября, пятница
    22:30
    Гранада
    2:2
    Барселона Б
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 3 тур, группа A
    1 сентября, пятница
    23:00
    Тунис
    2:1
    ДР Конго
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 3 тур, группа C
    1 сентября, пятница
    23:00
    Марокко
    6:0
    Мали
    Матч завершен
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