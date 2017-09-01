август 2017
сентябрь 2017
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 15 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), Финал, первый матч
1 сентября, пятница
10:35
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 7 тур
1 сентября, пятница
13:00
Матч завершен
1 сентября, пятница
15:30
Матч завершен
1 сентября, пятница
16:00
Матч завершен
1 сентября, пятница
16:00
Матч завершен
1 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
1 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 7 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 7 тур
1 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
1 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
1 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
1 сентября, пятница
18:30
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 3 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 3 тур, группа B
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 7 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 3 тур, группа D
1 сентября, пятница
21:30
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 7 тур, группа C
1 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
1 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 7 тур, группа F
Испания. Сегунда (2017/2018), 3 тур
1 сентября, пятница
22:30
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 3 тур, группа A
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 3 тур, группа C