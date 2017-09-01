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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гана - Конго
Гана - Конго: обзор матча 01 сентября 2017
Гана
01.09.2017, пятница, 18:30
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа E, 3 тур
1 : 1
Завершен
Конго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гана - Конго
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
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28.06.2026
Гана
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Англия
0 : 0
23.06.2026
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18.06.2026
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