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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Конго - Марокко
Конго - Марокко: обзор матча 11 июня 2024
Конго
11.06.2024, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа E, 4 тур
0 : 6
Завершен
Марокко
8'
А. Унаи
16'
Ш. Рияд
20'
А. Эль-Кааби
39'
А. Эль-Кааби
53'
А. Эль-Кааби
62'
С. Рахими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конго - Марокко
Замена
У. Хондермарк
️️️️
С. Ганвула
78'
75'
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
Б. Диас
68'
Замена
А. Адли
️️️️
А. Унаи
68'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Х. Зиеш
62'
ГОЛ! 0:6!
С. Рахими
Пас отдал
Б. Диас
61'
Замена
И. Акомах
️️️️
Э. Бен-Сегир
61'
Замена
С. Рахими
️️️️
А. Эль-Кааби
53'
ГОЛ! 0:5!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
А. Унаи
Замена
A. Dieudonné Bintsouka
️️️️
Г. Макута
42'
39'
ГОЛ! 0:4!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
А. Унаи
Желтая карточка
Р. Цука
29'
20'
ГОЛ! 0:3!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
А. Хакими
16'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Рияд
Желтая карточка
И. Андзуана
15'
Желтая карточка
Г. Макута
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Унаи
Пас отдал
Э. Бен-Сегир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конго
23
Owen Matimbou
ВР
4
Крист Макоссо
ЦЗ
5
Bryan Passi
ЦЗ
15
Рави Цука
ПЗ
8
Массанга Матондо
ОП
6
Jose Dembi
ЦП
10
Гай Макута
ЦП
17
Иоан Андзуана
ЦП
11
Mons Bassouamina
ЦФ
3
Сильвер Ганвула
ЦФ
7
Alain Ipiélé
ЦФ
Главный тренер
Айзек Н'Гата
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
10
Браим Диас
АП
13
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Хаким Зиеш
ПВ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Конго
16
Melvin Douniama
ВР
1
Трей Вимален
ВР
20
Лоик Айина
ЦЗ
21
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Archange Dieudonné Bintsouka
ЦФ
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
15
Ашраф Дари
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
7
Илиас Акомах
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
3-1-3-3
23
4
Макоссо
5
15
Цука
8
Матондо
6
10
Макута
17
Андзуана
7
3
Ганвула
11
4-2-3-1
1
Буну
2
Хакими
18
Рияд
5
Агер
17
Аттиат-Алла
4
Амрабат
8
Унаи
7
Зиеш
13
Бен-Сегир
10
Диас
20
Эль-Кааби
3
Ганвула
21
Хондермарк
21
Хондермарк
3
Ганвула
10
Макута
9
9
10
Макута
10
Диас
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
10
Диас
20
Эль-Кааби
9
Рахими
9
Рахими
20
Эль-Кааби
13
Бен-Сегир
7
Акомах
7
Акомах
13
Бен-Сегир
7
Зиеш
19
Эн-Несири
19
Эн-Несири
7
Зиеш
8
Унаи
21
Адли
21
Адли
8
Унаи
Остались в запасе
Конго
Марокко
16
Melvin Douniama
ВР
1
Трей Вимален
ВР
20
Лоик Айина
ЦЗ
Главный тренер
Айзек Н'Гата
12
Мунир Моанд
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
15
Ашраф Дари
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
Главный тренер
Валид Реграги
Остались в запасе
16
Melvin Douniama
ВР
1
Трей Вимален
ВР
20
Лоик Айина
ЦЗ
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
15
Ашраф Дари
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
Главный тренер
Айзек Н'Гата
Главный тренер
Валид Реграги
Статистика матча Конго - Марокко
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Марокко
1 : 0
14.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Нигер
3 : 1
08.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Конго
0 : 0
08.09.2025
Эритрея
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Конго
1 : 1
05.09.2025
Танзания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур
Конго
0 : 6
11.06.2024
Марокко
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Стадион:
Стад Адрар
Посещаемость:
30000 из 45480 зрителей (65%)
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