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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Литва - Шотландия
Литва - Шотландия: обзор матча 01 сентября 2017
Литва
01.09.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 7 тур
0 : 3
Завершен
Шотландия
25'
С. Армстронг
30'
Э. Робертсон
72'
Д. МакАртур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Шотландия
85'
Замена
Д. МакГинн
️️️️
С. Армстронг
Замена
Д. Матулевичюс
️️️️
Д. Шернас
82'
Желтая карточка
Ф. Черных
79'
79'
Замена
К. Мартин
️️️️
Л. Гриффитс
Замена
О. Вербицкас
️️️️
В. Сливка
79'
72'
ГОЛ! 0:3!
Д. МакАртур
Пас отдал
Л. Гриффитс
Замена
Л. Спалвис
️️️️
А. Зулпа
68'
67'
Желтая карточка
Ч. Малгрю
66'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Д. Форрест
30'
ГОЛ! 0:2!
Э. Робертсон
Пас отдал
Д. Форрест
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Армстронг
Пас отдал
Л. Гриффитс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
0
Мэтт Филлипс
ПП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
Литва
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
13
Вайдотас Силенас
ЦП
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
11
Лукас Спалвис
ЦФ
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Джордан Арчер
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
11
Икечи Анья
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
4-4-1
1
Шеткус
4
Кьянскас
8
Вайткунас
3
Фрейдгеймас
20
Боровский
11
Новиковас
10
Шернас
7
Зулпа
14
Сливка
10
Черных
4-4-1-1
21
Гордон
6
Тирни
14
Берра
4
Малгрю
3
Робертсон
0
Филлипс
18
МакАртур
8
Браун
17
Армстронг
25
Форрест
20
Гриффитс
14
Сливка
18
Вербицкас
18
Вербицкас
14
Сливка
10
Шернас
9
Матулевичюс
9
Матулевичюс
10
Шернас
7
Зулпа
11
Спалвис
11
Спалвис
7
Зулпа
25
Форрест
4
Ритчи
4
Ритчи
25
Форрест
17
Армстронг
7
МакГинн
7
МакГинн
17
Армстронг
20
Гриффитс
13
Мартин
13
Мартин
20
Гриффитс
Остались в запасе
Литва
Шотландия
2
Линас Климавичус
ЦЗ
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
13
Вайдотас Силенас
ЦП
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
20
Райан Фрейзер
ЛВ
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Джордан Арчер
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
11
Икечи Анья
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
2
Линас Климавичус
ЦЗ
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
13
Вайдотас Силенас
ЦП
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
Остались в запасе
20
Райан Фрейзер
ЛВ
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Джордан Арчер
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
11
Икечи Анья
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Литва - Шотландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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