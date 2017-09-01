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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Аргентина
Уругвай - Аргентина: обзор матча 01 сентября 2017
Уругвай
01.09.2017, пятница, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур
0 : 0
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Аргентина
72'
Желтая карточка
Х. Пасторе
49'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Желтая карточка
А. Гонсалес
46'
Желтая карточка
Х. Хименес
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Матиас Весино
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Диего Форлан
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
6
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
0
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Уругвай
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Николас Лодейро
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
16
Гастон Перейро
ЦП
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
13
Николас Пареха
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
4-3-2
23
Муслера
13
Силва
2
Хименес
22
Касерес
3
Годин
7
Родригес
20
Гонсалес
5
Весино
21
Кавани
9
Суарес
3-2-2-2
9
Ромеро
19
Отаменди
2
Меркадо
6
Фасио
15
Писсаро
5
Билья
11
Ди Мария
10
Месси
0
Икарди
10
Дибала
Остались в запасе
Уругвай
Аргентина
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Николас Лодейро
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
16
Гастон Перейро
ЦП
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Диего Форлан
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
13
Николас Пареха
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Николас Лодейро
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
16
Гастон Перейро
ЦП
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
13
Николас Пареха
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Диего Форлан
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Уругвай - Аргентина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
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