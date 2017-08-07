июль 2017
август 2017
Бразилия. Серия А 2017, 19 тур
7 августа, понедельник
01:00
Матч завершен
США. МЛС 2017
7 августа, понедельник
01:00
Матч завершен
7 августа, понедельник
03:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 5 тур
7 августа, понедельник
09:00
Матч завершен
Казахстан. Премьер-лига 2017, 22 тур
Россия. Кубок (2017/2018), 1/64 финала
7 августа, понедельник
17:00
Матч завершен
7 августа, понедельник
17:00
Матч завершен
7 августа, понедельник
18:00
Матч завершен
7 августа, понедельник
18:30
Матч завершен
7 августа, понедельник
19:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2017/2018), 2 тур
7 августа, понедельник
18:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2017, 17 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 1 тур
7 августа, понедельник
19:00
Матч завершен
7 августа, понедельник
23:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2017/2018), 4 тур
7 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2017, 18 тур
7 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
Товарищеские матчи 2017
7 августа, понедельник
21:30
Матч завершен