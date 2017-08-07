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    Расписание матчей 07-08-2017

    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 19 тур
    7 августа, понедельник
    01:00
    Аваи
    0:0
    Сантос
    Матч завершен
    7 августа, понедельник
    01:00
    Понте-Прета
    0:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    США. МЛС 2017
    7 августа, понедельник
    01:00
    Нью-Йорк Сити
    3:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    7 августа, понедельник
    03:00
    Канзаc Сити
    1:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 5 тур
    7 августа, понедельник
    09:00
    СКА-Хабаровск (мол)
    0:0
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2017, 22 тур
    7 августа, понедельник
    14:30
    Астана
    1:0
    Ордабасы
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2017/2018), 1/64 финала
    7 августа, понедельник
    17:00
    Волга
    1:1
    (1:3)п
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    7 августа, понедельник
    17:00
    Знамя Труда
    2:1
    Зоркий
    Матч завершен
    7 августа, понедельник
    18:00
    Калуга
    1:2
    Энергомаш
    Матч завершен
    7 августа, понедельник
    18:00
    Сокол
    2:2
    (5:3)п
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    7 августа, понедельник
    18:30
    Торпедо
    1:2
    Чертаново
    Матч завершен
    7 августа, понедельник
    18:30
    Динамо Бр
    2:0
    Псков-747
    Матч завершен
    7 августа, понедельник
    18:30
    Текстильщик
    0:0
    (3:4)п
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    7 августа, понедельник
    19:00
    Арарат-Армения
    1:0
    Сатурн
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 2 тур
    7 августа, понедельник
    18:00
    Млада Болеслав
    0:1
    Спарта
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 17 тур
    7 августа, понедельник
    18:00
    Нафтан
    0:4
    Динамо
    Матч завершен
    7 августа, понедельник
    18:30
    Гомель
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 1 тур
    7 августа, понедельник
    19:00
    Портимоненси
    2:1
    Боавишта
    Матч завершен
    7 августа, понедельник
    21:00
    Фейренсе
    1:1
    Тондела
    Матч завершен
    7 августа, понедельник
    23:00
    Риу Аве
    1:0
    Белененсеш
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 4 тур
    7 августа, понедельник
    20:00
    Сендерийск
    3:0
    Орхус
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 18 тур
    7 августа, понедельник
    20:00
    Стремсгодсет
    2:0
    Волеренга
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2017
    7 августа, понедельник
    21:30
    Барселона
    5:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
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