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Торпедо - Чертаново
Торпедо - Чертаново: обзор матча 07 августа 2017
Торпедо
07.08.2017, понедельник, 18:30
Россия. Кубок, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Чертаново
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торпедо - Чертаново
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
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0 : 1
14.11.2026
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07.11.2026
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23.10.2026
Ротор
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1 : 2
17.10.2026
Торпедо
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Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
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2 : 1
14.10.2026
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1 : 0
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Информация о матче
Стадион:
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