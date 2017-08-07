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Знамя Труда - Зоркий
Знамя Труда - Зоркий: обзор матча 07 августа 2017
Знамя Труда
07.08.2017, понедельник, 17:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Зоркий
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Знамя Труда - Зоркий
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Торпедо-2
0 : 1
12.11.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Зоркий
1 : 4
04.11.2023
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Киров
1 : 0
29.10.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Зоркий
1 : 2
21.10.2023
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо СПб
0 : 1
15.10.2023
Зоркий
Информация о матче
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Знамя Труда
Зоркий
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
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30 апреля
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Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
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3 июля
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