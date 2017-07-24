июнь 2017
июль 2017
Международный кубок чемпионов 2017
Бразилия. Серия А 2017, 16 тур
24 июля, понедельник
01:00
Матч завершен
24 июля, понедельник
01:00
Матч завершен
24 июля, понедельник
01:00
Матч завершен
США. МЛС 2017
Золотой кубок КОНКАКАФ 2017, 1/2 финала
Россия. Кубок (2017/2018), 1/128 финала
24 июля, понедельник
16:00
Матч завершен
24 июля, понедельник
17:30
Матч завершен
24 июля, понедельник
18:30
Матч завершен
24 июля, понедельник
19:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 2 тур
24 июля, понедельник
19:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2017/2018), 2 тур
24 июля, понедельник
20:00
Матч завершен