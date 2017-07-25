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    Расписание матчей 25-07-2017

    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 16 тур
    25 июля, вторник
    02:00
    Сан-Паулу
    1:1
    Гремио
    Матч завершен
    Международный кубок чемпионов 2017
    25 июля, вторник
    14:35
    Челси
    2:3
    Бавария
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 3 раунд, первый матч
    25 июля, вторник
    20:00
    Карабах
    0:0
    Шериф
    Матч завершен
    25 июля, вторник
    20:00
    Славия
    1:0
    БАТЭ
    Матч завершен
    25 июля, вторник
    20:30
    АЕК
    0:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    25 июля, вторник
    20:30
    ФКСБ
    2:2
    Виктория
    Матч завершен
    25 июля, вторник
    21:00
    Вардар
    1:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    25 июля, вторник
    21:45
    Партизан
    1:3
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2017
    25 июля, вторник
    21:30
    Халл Сити
    0:0
    Нант
    Матч завершен
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