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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Гремио
Сан-Паулу - Гремио: обзор матча 25 июля 2017
Сан-Паулу
25.07.2017, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Гремио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Гремио
Желтая карточка
Р. Кайо
12'
Начало матча
Статистика матча Сан-Паулу - Гремио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
- : -
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 0
11.10.2026
Витория
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
- : -
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
0 : 0
11.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
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Сан-Паулу
Гремио
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