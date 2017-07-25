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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АЕК - ЦСКА
АЕК - ЦСКА: обзор матча 25 июля 2017
АЕК
25.07.2017, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
ЦСКА
45'
А. Дзагоев
56'
П. Вернблум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - ЦСКА
Желтая карточка
П. Родригес
90'
87'
Замена
А. Макаров
️️️️
Ф. Чалов
83'
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Головин
75'
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Дзагоев
Замена
П. Родригес
️️️️
Л. Христодулопулос
70'
Замена
У. Алмейда
️️️️
М. Ливайя
60'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
А. Симойш
60'
56'
ГОЛ! 0:2!
П. Вернблум
Пас отдал
Витиньо
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
В. Васин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
99
Яннис Анестис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
12
Родриго Гало
ПЗ
20
Петрос Манталос
ЛВ
8
Андре Симойш
ОП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
6
Астрит Айдаревич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ПВ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
29
Патито Родригес
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Анестис
2
Бакакис
19
Чигринский
22
Враньеш
12
Гало
8
Симойш
15
Йоханссон
6
Айдаревич
20
Манталос
7
Христодулопулос
10
Ливайя
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
6
Березуцкий
24
Березуцкий
5
Васин
19
Вернблум
42
Щенников
66
Дзагоев
10
Головин
11
Витиньо
63
Чалов
8
Симойш
14
Клонаридис
14
Клонаридис
8
Симойш
7
Христодулопулос
29
Родригес
29
Родригес
7
Христодулопулос
10
Ливайя
9
Алмейда
9
Алмейда
10
Ливайя
66
Дзагоев
10
Натхо
10
Натхо
66
Дзагоев
10
Головин
17
Миланов
17
Миланов
10
Головин
63
Чалов
11
Макаров
11
Макаров
63
Чалов
Остались в запасе
АЕК
ЦСКА
16
Панайотис Цинтотас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча АЕК - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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