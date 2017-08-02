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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - АЕК
ЦСКА - АЕК: обзор матча 02 августа 2017
ЦСКА
02.08.2017, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
АЕК
74'
Б. Натхо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - АЕК
90'
+4
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Головин
81'
77'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
А. Симойш
ГОЛ! 1:0!
Б. Натхо
Пас отдал
А. Березуцкий
74'
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Дзагоев
72'
71'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
М. Ливайя
Замена
А. Оланаре
️️️️
Ф. Чалов
69'
Желтая карточка
В. Васин
67'
Желтая карточка
М. Фернандес
58'
Желтая карточка
А. Головин
37'
33'
Желтая карточка
П. Манталос
20'
Желтая карточка
О. Враньеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
АЕК
99
Яннис Анестис
ВР
22
Элдер Лопеш
ЛАЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ПАЗ
8
Андре Симойш
ОП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
5
Васин
6
Березуцкий
24
Березуцкий
6
Фернандес
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Головин
63
Чалов
3-3-2-1
99
Анестис
15
Чосич
22
Враньеш
19
Чигринский
2
Бакакис
8
Симойш
22
Лопеш
15
Йоханссон
20
Манталос
10
Ливайя
10
Головин
17
Миланов
17
Миланов
10
Головин
66
Дзагоев
10
Натхо
10
Натхо
66
Дзагоев
63
Чалов
80
Оланаре
80
Оланаре
63
Чалов
10
Ливайя
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
10
Ливайя
8
Симойш
6
Галанопулос
6
Галанопулос
8
Симойш
7
Якумакис
7
Якумакис
Остались в запасе
ЦСКА
АЕК
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
16
Панайотис Цинтотас
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча ЦСКА - АЕК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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