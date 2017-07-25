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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Славия - БАТЭ
Славия - БАТЭ: обзор матча 25 июля 2017
Славия
25.07.2017, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
БАТЭ
20'
М. Шкода (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - БАТЭ
Желтая карточка
М. Фрыдрых
62'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Шкода
20'
19'
Красная карточка
Е. Яблонский
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
БАТЭ
77
Юрий Кендыш
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Славия
81
Душан Швенто
ЦП
7
Халил Алтынтоп
ЦП
11
Муриш Месанович
ЦФ
БАТЭ
3
Артур Пикк
ЦЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
3-1-1
25
Фрыдрых
32
Нгаду-Нгаджуй
15
Дели
25
Гушбауэр
7
Шкода
5
77
Кендыш
21
Драгун
8
Володько
14
Яблонский
7
Стасевич
Остались в запасе
Славия
БАТЭ
81
Душан Швенто
ЦП
7
Халил Алтынтоп
ЦП
11
Муриш Месанович
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
3
Артур Пикк
ЦЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
81
Душан Швенто
ЦП
7
Халил Алтынтоп
ЦП
11
Муриш Месанович
ЦФ
Остались в запасе
3
Артур Пикк
ЦЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Славия - БАТЭ
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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