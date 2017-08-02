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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Славия
БАТЭ - Славия: обзор матча 02 августа 2017
БАТЭ
02.08.2017, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Славия
5'
Н. Сигневич
46'
И. Стасевич
44'
М. Шкода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Славия
Желтая карточка
Н. Милунович
82'
ГОЛ! 2:1!
И. Стасевич
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
М. Шкода
Пас отдал
Данни
ГОЛ! 1:0!
Н. Сигневич
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Славия
27
Ян Лаштувка
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
10
Данни
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
БАТЭ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
Славия
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
7
Халил Алтынтоп
ЦП
11
Муриш Месанович
ЦФ
2-4-1
23
Поляков
19
Милунович
7
Стасевич
8
Володько
21
Драгун
62
Гордейчук
14
Сигневич
4-3-1
27
Лаштувка
25
Югаш
32
Нгаду-Нгаджуй
25
Фрыдрых
15
Дели
10
Данни
29
Ротань
25
Гушбауэр
7
Шкода
Остались в запасе
БАТЭ
Славия
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
7
Халил Алтынтоп
ЦП
11
Муриш Месанович
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
Остались в запасе
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
7
Халил Алтынтоп
ЦП
11
Муриш Месанович
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча БАТЭ - Славия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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