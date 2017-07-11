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    Расписание матчей 11-07-2017

    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 12 тур
    11 июля, вторник
    02:00
    Коритиба
    0:3
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 2 раунд, первый матч
    11 июля, вторник
    20:00
    Карабах
    5:0
    Самтредиа
    Матч завершен
    11 июля, вторник
    21:30
    Хибернианс
    0:3
    Зальцбург
    Матч завершен
    11 июля, вторник
    21:45
    Риека
    2:0
    ТНС
    Матч завершен
    11 июля, вторник
    21:45
    Партизан
    2:0
    Будучность
    Матч завершен
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