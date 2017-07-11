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Лига чемпионов 2026/2027
Партизан - Будучность
Партизан - Будучность: обзор матча 11 июля 2017
Партизан
11.07.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
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Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
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1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Будучность
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Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 16 тур
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0 : 0
13.11.2026
Будучность
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Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
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Морнар
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