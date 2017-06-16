Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 16-06-2017

    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 7 тур
    16 июня, пятница
    03:00
    Флуминенсе
    0:2
    Гремио
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 12 тур
    16 июня, пятница
    18:00
    Нафтан
    0:3
    БАТЭ
    Матч завершен
    16 июня, пятница
    18:30
    Торпедо-БелАЗ
    1:1
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    16 июня, пятница
    19:00
    Динамо
    1:0
    Ислочь
    Матч завершен
    16 июня, пятница
    20:00
    Днепр
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11