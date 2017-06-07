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    Расписание матчей 07-06-2017

    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 5 тур
    7 июня, среда
    02:00
    Флуминенсе
    1:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), 5 тур, группа A
    7 июня, среда
    07:00
    Фиджи
    2:2
    Новая Каледония
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2017
    7 июня, среда
    13:25
    Япония
    1:1
    Сирия
    Матч завершен
    7 июня, среда
    19:00
    Финляндия
    1:1
    Лихтенштейн
    Матч завершен
    7 июня, среда
    20:00
    Ирак
    0:0
    Южная Корея
    Матч завершен
    7 июня, среда
    21:45
    Италия
    3:0
    Уругвай
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2017, 1 тур
    7 июня, среда
    22:30
    Испания
    2:2
    Колумбия
    Матч завершен
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