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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак - Южная Корея
Ирак - Южная Корея: обзор матча 07 июня 2017
Ирак
07.06.2017, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Южная Корея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ирак - Южная Корея
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
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