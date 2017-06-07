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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Колумбия
Испания - Колумбия: обзор матча 07 июня 2017
Испания
07.06.2017, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные, 1 тур
2 : 2
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Испания - Колумбия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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03.10.2026
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Колумбия
Информация о матче
Стадион:
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