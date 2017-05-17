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    Расписание матчей 17-05-2017

    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 29 тур
    17 мая, среда
    10:00
    Оренбург (мол)
    3:1
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    17 мая, среда
    10:00
    Томь (мол)
    2:0
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    17 мая, среда
    12:00
    Зенит (мол)
    1:3
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    17 мая, среда
    12:00
    Рубин (мол)
    1:0
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2016/2017), 27 тур
    17 мая, среда
    14:30
    Сокол
    1:0
    Химки
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 29 тур
    17 мая, среда
    15:00
    Томь
    0:2
    Крылья Советов
    Матч завершен
    17 мая, среда
    17:30
    Оренбург
    1:1
    Уфа
    Матч завершен
    17 мая, среда
    17:30
    Урал
    1:2
    Локомотив
    Матч завершен
    17 мая, среда
    19:30
    Анжи
    1:2
    Ростов
    Матч завершен
    17 мая, среда
    19:30
    Арсенал
    0:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    17 мая, среда
    19:30
    Рубин
    0:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    17 мая, среда
    19:30
    Спартак
    3:0
    Ахмат
    Матч завершен
    17 мая, среда
    19:30
    Зенит
    1:0
    Краснодар
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2017, 7 тур
    17 мая, среда
    17:00
    Актобе
    1:0
    Атырау
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 20 тур
    17 мая, среда
    18:00
    Чертаново
    2:2
    Рязань
    Матч завершен
    Греция. Еврокубковый плей-офф (2016/2017), 2 тур
    17 мая, среда
    18:15
    АЕК
    0:1
    Паниониос
    Матч завершен
    17 мая, среда
    20:30
    Панатинаикос
    0:0
    ПАОК
    Матч отменен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 1/4 финала, группа A, ответный матч
    17 мая, среда
    19:00
    Рандерс
    2:1
    Ольборг
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 1/2 финала, первый матч
    17 мая, среда
    19:30
    Херенвен
    1:3
    Утрехт
    Матч завершен
    17 мая, среда
    21:45
    Гронинген
    1:4
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2016/2017), 33 тур
    17 мая, среда
    20:45
    Вадуц
    1:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    17 мая, среда
    20:45
    Люцерн
    0:3
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    17 мая, среда
    21:30
    Тун
    3:1
    Грассхоппер
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 8 тур, группа 1
    17 мая, среда
    21:00
    Мидтьюлланд
    3:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2016/2017), 9 тур
    17 мая, среда
    21:30
    Генк
    3:1
    Роселар
    Матч завершен
    17 мая, среда
    21:30
    Кортрейк
    4:4
    Локерен
    Матч завершен
    17 мая, среда
    21:30
    Эйпен
    2:0
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    Шотландия. Плей-офф (2016/2017), 4 тур, группа A
    17 мая, среда
    21:45
    Рейнджерс
    1:2
    Абердин
    Матч завершен
    17 мая, среда
    21:45
    Сент-Джонстон
    1:0
    Хартс
    Матч завершен
    Шотландия. Плей-офф (2016/2017), 4 тур, группа B
    17 мая, среда
    21:45
    Данди
    0:2
    Инвернесс
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 1/2 финала, ответный матч
    17 мая, среда
    21:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    1:1
    (3:4)п
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 28 тур
    17 мая, среда
    21:45
    Саутгемптон
    0:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2016/2017), Финал
    17 мая, среда
    22:00
    Ювентус
    2:0
    Лацио
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 21 тур
    17 мая, среда
    22:00
    Сельта
    1:4
    Реал
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 31 тур
    17 мая, среда
    22:00
    Монако
    2:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
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