апрель 2017
май 2017
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 29 тур
17 мая, среда
10:00
Матч завершен
17 мая, среда
10:00
Матч завершен
17 мая, среда
12:00
Матч завершен
17 мая, среда
12:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2016/2017), 27 тур
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 29 тур
17 мая, среда
15:00
Матч завершен
17 мая, среда
19:30
Матч завершен
Казахстан. Премьер-лига 2017, 7 тур
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 20 тур
Греция. Еврокубковый плей-офф (2016/2017), 2 тур
Дания. Плей-офф (2016/2017), 1/4 финала, группа A, ответный матч
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 1/2 финала, первый матч
Швейцария. Суперлига (2016/2017), 33 тур
17 мая, среда
20:45
Матч завершен
17 мая, среда
21:30
Матч завершен
Дания. Плей-офф (2016/2017), 8 тур, группа 1
17 мая, среда
21:00
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2016/2017), 9 тур
Шотландия. Плей-офф (2016/2017), 4 тур, группа A
Шотландия. Плей-офф (2016/2017), 4 тур, группа B
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 1/2 финала, ответный матч
17 мая, среда
21:45
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 28 тур
17 мая, среда
21:45
Матч завершен
Италия. Кубок (2016/2017), Финал
Испания. Примера (2016/2017), 21 тур
Франция. Лига 1 (2016/2017), 31 тур
17 мая, среда
22:00
Матч завершен