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    Расписание матчей 07-04-2017

    март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ (2016/2017), 30 тур
    7 апреля, пятница
    13:00
    Тамбов
    0:1
    Балтика
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 22 тур
    7 апреля, пятница
    16:00
    Кр. Советов (мол)
    1:1
    Амкар (мол)
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 2 тур, группа A
    7 апреля, пятница
    19:00
    Оденсе
    3:0
    Эсбьерг
    Матч завершен
    7 апреля, пятница
    21:15
    Рандерс
    2:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 23 тур
    7 апреля, пятница
    19:00
    Дукла
    1:2
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    7 апреля, пятница
    21:15
    Градец-Кралове
    0:1
    Виктория
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 27 тур
    7 апреля, пятница
    20:00
    Бурсаспор
    3:0
    Карабюкспор
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 33 тур
    7 апреля, пятница
    21:00
    Мирандес
    2:0
    Алькоркон
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 30 тур
    7 апреля, пятница
    21:00
    Спарта
    2:3
    Экселсиор
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2016/2017), 2 тур
    7 апреля, пятница
    21:30
    Остенде
    1:1
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 28 тур
    7 апреля, пятница
    21:30
    Айнтрахт
    2:2
    Вердер
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 31 тур
    7 апреля, пятница
    21:45
    Вильярреал
    3:1
    Атлетик
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 41 тур
    7 апреля, пятница
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    1:2
    Брайтон
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 32 тур
    7 апреля, пятница
    21:45
    Лилль
    1:2
    Ницца
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 28 тур
    7 апреля, пятница
    22:30
    Фейренсе
    0:1
    Брага
    Матч завершен
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