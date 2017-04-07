март 2017
апрель 2017
Россия. ФНЛ (2016/2017), 30 тур
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 22 тур
7 апреля, пятница
16:00
Матч завершен
Дания. Плей-офф (2016/2017), 2 тур, группа A
Чехия. Синот Лига (2016/2017), 23 тур
7 апреля, пятница
19:00
Матч завершен
7 апреля, пятница
21:15
Матч завершен
Турция. Суперлига (2016/2017), 27 тур
7 апреля, пятница
20:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2016/2017), 33 тур
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 30 тур
Бельгия. Плей-офф (2016/2017), 2 тур
7 апреля, пятница
21:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2016/2017), 28 тур
Испания. Примера (2016/2017), 31 тур
7 апреля, пятница
21:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 41 тур
7 апреля, пятница
21:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2016/2017), 32 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 28 тур