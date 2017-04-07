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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Балтика
Тамбов - Балтика: обзор матча 07 апреля 2017
Тамбов
07.04.2017, пятница, 13:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
55'
А. Джафар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Балтика
90'
+1
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Джафар
86'
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Сердюк
83'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
Замена
А. Михалев
️️️️
М. Трусевич
83'
Замена
А. Дутов
️️️️
О. Чернышов
72'
Замена
В. Сорокин
️️️️
С. Шевчук
62'
Замена
Р. Григорян
️️️️
А. Мурнин
60'
Желтая карточка
М. Трусевич
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Джафар
45'
+1
Желтая карточка
В. Каленкович
45'
Желтая карточка
Э. Суханов
Желтая карточка
А. Горбатюк
35'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Балтика
39
Евгений Фролов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
18
Александр Алумона
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
4-3-1-2
81
Смирнов
4
Овсиенко
4
Быстров
29
Горбатюк
55
Шляков
30
Трусевич
70
Шевчук
27
Мурнин
7
Чернышов
13
Дорожкин
90
Делькин
4-2-2-2
39
Фролов
55
Крючков
25
Концедалов
40
Тимошин
7
Скопинцев
18
Суханов
8
Цимбал
93
Каленкович
23
Причиненко
77
Джафар
7
Сердюк
30
Трусевич
19
Михалев
19
Михалев
30
Трусевич
7
Чернышов
66
Дутов
66
Дутов
7
Чернышов
27
Мурнин
28
Григорян
28
Григорян
27
Мурнин
70
Шевчук
15
Сорокин
15
Сорокин
70
Шевчук
7
Сердюк
9
Подбельцев
9
Подбельцев
7
Сердюк
77
Джафар
4
Елисеев
4
Елисеев
77
Джафар
Остались в запасе
Тамбов
Балтика
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
18
Александр Алумона
ЦФ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
18
Александр Алумона
ЦФ
Остались в запасе
17
Артем Макарчук
ЛЗ
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Тамбов - Балтика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
Родина
Новости команд
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