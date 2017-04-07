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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 07 апреля 2017
Кр. Советов (мол)
07.04.2017, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
1 : 1
Завершен
Амкар (мол)
68'
Е. Голенков
6'
Р. Вазитдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
85'
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
А. Мосунов
83'
Замена
М. Кондрашов
️️️️
Г. Бурков
74'
Замена
Н. Смецкой
️️️️
О. Мищенко
Желтая карточка
Н. Киреев
72'
71'
Замена
Н. Тарасов
️️️️
Р. Гусейнов
ГОЛ! 1:1!
Е. Голенков
68'
67'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
В. Разделкин
61'
Замена
М. Жуковский
️️️️
А. Трунин
Замена
И. Бурюкин
️️️️
П. Кудряшов
59'
Замена
А. Ежов
️️️️
А. Богомолов
46'
Замена
Е. Любаков
️️️️
В. Шильников
46'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Г. Киселев
37'
Замена
Н. Киреев
️️️️
Д. Лозовик
37'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Вазитдинов
Желтая карточка
Д. Лозовик
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
88
Виталий Шильников
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
53
Иван Столяров
ЦЗ
76
Денис Лозовик
ЦЗ
59
Константин Шамаев
ЦП
98
Александр Дмитрюк
ЦП
55
Александр Богомолов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
Амкар (мол)
95
Денис Вамбольт
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
80
Андрей Трунин
ЦП
40
Владислав Разделкин
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кр. Советов (мол)
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Егор Любаков
ВР
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
12
Андрей Дубровин
ПЗ
10
Эмрах Набатов
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
27
Илья Бурюкин
ПВ
99
Евгений Сланко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
22
Никита Киреев
ЦФ
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
94
Александр Бушмин
ЦЗ
73
Николай Смецкой
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
3-5-1-1
88
Шильников
89
Масальский
53
Столяров
76
Лозовик
98
Дмитрюк
55
Богомолов
78
Киселев
14
Цвейба
59
Шамаев
29
Кудряшов
98
Визнович
4-1-3-1-1
95
Вамбольт
29
Гусейнов
24
Мосунов
97
Аушев
59
Бурков
91
Филиппов
80
Трунин
40
Разделкин
99
Мищенко
7
Вазитдинов
70
Гооге
29
Кудряшов
27
Бурюкин
27
Бурюкин
29
Кудряшов
55
Богомолов
58
Ежов
58
Ежов
55
Богомолов
78
Киселев
69
Голенков
69
Голенков
78
Киселев
76
Лозовик
22
Киреев
22
Киреев
76
Лозовик
88
Шильников
1
Любаков
1
Любаков
88
Шильников
99
Мищенко
73
Смецкой
73
Смецкой
99
Мищенко
29
Гусейнов
2
Тарасов
2
Тарасов
29
Гусейнов
59
Бурков
34
Кондрашов
34
Кондрашов
59
Бурков
40
Разделкин
11
Парамонов
11
Парамонов
40
Разделкин
24
Мосунов
51
Ромащенко
51
Ромащенко
24
Мосунов
80
Трунин
53
Жуковский
53
Жуковский
80
Трунин
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
99
Евгений Сланко
ЦФ
10
Эмрах Набатов
ЦП
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
12
Андрей Дубровин
ПЗ
1
Богдан Овсянников
ВР
94
Александр Бушмин
ЦЗ
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
99
Евгений Сланко
ЦФ
10
Эмрах Набатов
ЦП
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
12
Андрей Дубровин
ПЗ
1
Богдан Овсянников
ВР
Остались в запасе
94
Александр Бушмин
ЦЗ
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Анастасия Пустовойтова
(Москва)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
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