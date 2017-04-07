Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 07 апреля 2017
Вильярреал
07.04.2017, пятница, 21:45
Испания. Примера, 31 тур
3 : 1
Завершен
Атлетик
17'
В. Руис
47'
С. Бакамбу
58'
Адриан
20'
Э. Ляпорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетик
Желтая карточка
Н. Сансоне
90'
+4
Желтая карточка
Андрес
90'
+2
81'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Уильямс
76'
Желтая карточка
Г. Ирайсос
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Р. Сольдадо
76'
Желтая карточка
Р. Сориано
74'
Красная карточка
В. Руис
74'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
С. Бакамбу
72'
Желтая карточка
М. Гаспар
64'
60'
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Леке
59'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
М. Сан Хосе
ГОЛ! 3:1!
Адриан
Пас отдал
В. Руис
58'
Желтая карточка
Р. Сориано
54'
Желтая карточка
С. Бакамбу
54'
ГОЛ! 2:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
Р. Сориано
47'
Замена
Адриан
️️️️
С. Кастильехо
37'
25'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
22'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
20'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ляпорт
Пас отдал
Б. Эчебаррия
ГОЛ! 1:0!
В. Руис
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
4-3-1-2
1
Андрес
24
Коста
4
Руис
37
Мусаккио
2
Гаспар
21
Сориано
21
Бруно
14
Тригерос
70
Кастильехо
9
Сольдадо
94
Бакамбу
3-2-2-1-2
13
Кепа
18
де Маркос
5
Альварес
14
Ляпорт
15
Леке
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
14
Гарсия
20
Адурис
9
Уильямс
9
Сольдадо
27
Гонсалес
27
Гонсалес
9
Сольдадо
94
Бакамбу
11
Сансоне
11
Сансоне
94
Бакамбу
70
Кастильехо
20
Адриан
20
Адриан
70
Кастильехо
12
Сан Хосе
8
Итурраспе
8
Итурраспе
12
Сан Хосе
9
Уильямс
14
Сусаета
14
Сусаета
9
Уильямс
15
Леке
10
Муньяин
10
Муньяин
15
Леке
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
19
Рафаэль Борре
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
16
Родри
ОП
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Хесус Трухильо Суарес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Атлетик
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+