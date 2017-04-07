Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ницца
Лилль - Ницца: обзор матча 07 апреля 2017
Лилль
07.04.2017, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
14'
И. Амаду
17'
М. Балотелли
45'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ницца
90'
+3
Замена
М. Сарр
️️️️
В. Эйссерик
87'
Замена
Р. Вальтер
️️️️
В. Косьелло
83'
Замена
М. Ле Биан
️️️️
М. Балотелли
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Мавуба
76'
Желтая карточка
Р. Мавуба
74'
Замена
Р. Кишна
️️️️
Я. Бензия
72'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Р. Лопеш
62'
61'
Желтая карточка
Данте
45'
ГОЛ! 1:2!
М. Балотелли
17'
ГОЛ! 1:1!
М. Балотелли
Пас отдал
В. Эйссерик
ГОЛ! 1:0!
И. Амаду
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
8
Шека
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
20
Юнес Бельханда
АП
26
Венсан Косьелло
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Эрик Ботик
ЛФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Эньяма
18
Берья
6
Алонсо
14
Корчиа
10
Амаду
24
Мавуба
8
Шека
8
Бензия
9
Лопеш
24
Эдер
12
де Превилль
3-2-3-1-1
30
Кардиналь
2
Суке
4
Данте
23
Ле Марша
21
Перейра
29
Дальберт
26
Косьелло
9
Эйссерик
14
Сери
20
Бельханда
45
Балотелли
24
Мавуба
28
Биссума
28
Биссума
24
Мавуба
9
Лопеш
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
9
Лопеш
8
Бензия
35
Кишна
35
Кишна
8
Бензия
9
Эйссерик
5
Сарр
5
Сарр
9
Эйссерик
26
Косьелло
6
Вальтер
6
Вальтер
26
Косьелло
45
Балотелли
8
Ле Биан
8
Ле Биан
45
Балотелли
Остались в запасе
Лилль
Ницца
16
Майк Меньян
ВР
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
Главный тренер
Франк Пасси
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Лилль - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Лилль
Ницца
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+