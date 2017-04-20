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    Расписание матчей 20-04-2017

    март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2017
    20 апреля, четверг
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    0:0
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017), 15 тур
    20 апреля, четверг
    14:30
    Динамо
    1:0
    Сахалин
    Матч завершен
    20 апреля, четверг
    15:00
    Иртыш
    1:0
    Смена
    Матч завершен
    Лига Европы (2016/2017), 1/4 финала, ответный матч
    20 апреля, четверг
    22:05
    Манчестер Юнайтед
    2:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    20 апреля, четверг
    22:05
    Генк
    1:1
    Сельта
    Матч завершен
    20 апреля, четверг
    22:05
    Шальке-04
    3:2
    Аякс
    Матч завершен
    20 апреля, четверг
    22:05
    Бешикташ
    2:1
    (6:7)п
    Лион
    Матч завершен
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