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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Сельта
Генк - Сельта: обзор матча 20 апреля 2017
Генк
20.04.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Сельта
67'
Л. Троссард
63'
П. Систо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Сельта
90'
+3
Желтая карточка
У. Мальо
90'
+1
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
К. Бове
90'
Желтая карточка
Х. Кастро
88'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Желтая карточка
С. Деваст
88'
Замена
С. Деваст
️️️️
Я. Брабец
81'
80'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Васс
Замена
С. Схрайверс
️️️️
Т. Буффель
72'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Р. Малиновский
72'
ГОЛ! 1:1!
Л. Троссард
67'
63'
ГОЛ! 0:1!
П. Систо
42'
Замена
К. Бове
️️️️
Д. Гуидетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
13
Мэтью Райан
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЛП
7
Томас Буффель
ЦП
8
Алехандро Посуэло
АП
16
Сандер Берге
ПП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Альберт Стуйвенберг
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Клаудио Бове
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
21
Кастань
14
Брабец
25
Колли
21
Уронен
17
Малиновский
7
Буффель
16
Берге
8
Посуэло
10
Троссард
25
Саматта
3-2-3-2
1
Альварес
22
Радойя
3
Фонтас
22
Кабрал
22
Мальо
17
Кастро
19
Эрнандес
77
Систо
10
Васс
11
Гуидетти
10
Аспас
17
Малиновский
14
Бутьюс
14
Бутьюс
17
Малиновский
14
Брабец
6
Деваст
6
Деваст
14
Брабец
7
Буффель
8
Схрайверс
8
Схрайверс
7
Буффель
Бове
14
Ронкалья
14
Ронкалья
Бове
10
Васс
19
Санчес
19
Санчес
10
Васс
11
Гуидетти
12
Бове
12
Бове
11
Гуидетти
Остались в запасе
Генк
Сельта
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
Главный тренер
Альберт Стуйвенберг
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Альберт Стуйвенберг
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Генк - Сельта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Цегека Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2 (HD)
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