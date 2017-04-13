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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сельта - Генк
Сельта - Генк: обзор матча 13 апреля 2017
Сельта
13.04.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
3 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Генк
15'
П. Систо
18'
Я. Аспас
38'
Д. Гуидетти
10'
Ж. Бутьюс
67'
Т. Буффель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Генк
90'
+2
Замена
Б. Хейнен
️️️️
Р. Малиновский
85'
Желтая карточка
С. Схрайверс
82'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
Л. Троссард
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Васс
78'
73'
Желтая карточка
Л. Троссард
Замена
К. Бове
️️️️
Д. Гуидетти
67'
67'
ГОЛ! 3:2!
Т. Буффель
62'
Замена
Т. Буффель
️️️️
Ж. Бутьюс
ГОЛ! 3:1!
Д. Гуидетти
Пас отдал
Я. Аспас
38'
27'
Желтая карточка
Т. Кастань
ГОЛ! 2:1!
Я. Аспас
18'
ГОЛ! 1:1!
П. Систо
Пас отдал
Д. Гуидетти
15'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бутьюс
Пас отдал
Л. Троссард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Генк
13
Мэтью Райан
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
8
Алехандро Посуэло
АП
16
Сандер Берге
ПП
10
Леандро Троссард
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Альберт Стуйвенберг
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
7
Томас Буффель
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
3-2-3-2
1
Альварес
22
Радойя
22
Кабрал
3
Фонтас
17
Кастро
22
Мальо
10
Васс
77
Систо
19
Эрнандес
11
Гуидетти
10
Аспас
4-2-2-2
13
Райан
21
Уронен
14
Брабец
25
Колли
21
Кастань
16
Берге
17
Малиновский
14
Бутьюс
8
Посуэло
25
Саматта
10
Троссард
10
Васс
19
Санчес
19
Санчес
10
Васс
11
Гуидетти
12
Бове
12
Бове
11
Гуидетти
14
Бутьюс
7
Буффель
7
Буффель
14
Бутьюс
17
Малиновский
8
Хейнен
8
Хейнен
17
Малиновский
10
Троссард
8
Схрайверс
8
Схрайверс
10
Троссард
Остались в запасе
Сельта
Генк
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Стуйвенберг
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Альберт Стуйвенберг
Статистика матча Сельта - Генк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Балаидос
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