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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Андерлехт
Манчестер Юнайтед - Андерлехт: обзор матча 20 апреля 2017
Манчестер Юнайтед
20.04.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Андерлехт
10'
Г. Мхитарян
107'
М. Рэшфорд
32'
С. Ханни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Андерлехт
ГОЛ! 2:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
М. Феллайни
107'
97'
Желтая карточка
Д. Аппиа
Замена
А. Марсьяль
️️️️
З. Ибрагимович
90'
+3
79'
Замена
И. Телин
️️️️
Л. Теодорчик
64'
Замена
М. Бруно
️️️️
А. Кипчиу
64'
Замена
Н. Станчу
️️️️
С. Ханни
Замена
М. Феллайни
️️️️
Д. Лингард
60'
32'
ГОЛ! 1:1!
С. Ханни
Пас отдал
Л. Теодорчик
Замена
Д. Блинд
️️️️
М. Рохо
23'
11'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Рэшфорд
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
16
Майкл Кэррик
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Андерлехт
23
Рубен
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
94
Софьян Ханни
АП
18
Юри Тилеманс
ПП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Николае Станчу
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
3-4-2-1
44
Ромеро
23
Шоу
5
Рохо
3
Байи
16
Кэррик
22
Мхитарян
8
Погба
25
Валенсия
9
Рэшфорд
77
Лингард
11
Ибрагимович
4-2-2-2
23
Рубен
8
Аппиа
5
Кара
25
Спайич
37
Обрадович
18
Тилеманс
18
Дендокер
94
Ханни
18
Ашампонг
91
Теодорчик
27
Кипчиу
5
Рохо
17
Блинд
17
Блинд
5
Рохо
77
Лингард
25
Феллайни
25
Феллайни
77
Лингард
11
Ибрагимович
9
Марсьяль
9
Марсьяль
11
Ибрагимович
94
Ханни
10
Станчу
10
Станчу
94
Ханни
27
Кипчиу
17
Бруно
17
Бруно
27
Кипчиу
91
Теодорчик
92
Телин
92
Телин
91
Теодорчик
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Андерлехт
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Андерлехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! HD
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