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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Манчестер Юнайтед
Андерлехт - Манчестер Юнайтед: обзор матча 13 апреля 2017
Андерлехт
13.04.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
86'
Л. Дендокер
37'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
Т. Фосу-Менса
90'
+1
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Г. Мхитарян
ГОЛ! 1:1!
Л. Дендокер
Пас отдал
И. Обрадович
86'
75'
Замена
М. Феллайни
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
И. Телин
75'
Желтая карточка
И. Обрадович
68'
Замена
С. Ханни
️️️️
Н. Станчу
65'
63'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Лингард
Замена
А. Кипчиу
️️️️
М. Бруно
58'
47'
Желтая карточка
М. Кэррик
37'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
24'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
23
Рубен
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Николае Станчу
АП
18
Юри Тилеманс
ПП
17
Массимо Бруно
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
16
Майкл Кэррик
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
94
Софьян Ханни
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-3-1
23
Рубен
37
Обрадович
5
Кара
17
Нуйтинк
8
Аппиа
18
Дендокер
18
Тилеманс
18
Ашампонг
10
Станчу
17
Бруно
92
Телин
3-4-2-1
44
Ромеро
36
Дармиан
3
Байи
5
Рохо
25
Валенсия
22
Мхитарян
8
Погба
16
Кэррик
77
Лингард
9
Рэшфорд
11
Ибрагимович
10
Станчу
94
Ханни
94
Ханни
10
Станчу
92
Телин
91
Теодорчик
91
Теодорчик
92
Телин
17
Бруно
27
Кипчиу
27
Кипчиу
17
Бруно
22
Мхитарян
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
22
Мхитарян
9
Рэшфорд
25
Феллайни
25
Феллайни
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
9
Марсьяль
77
Лингард
Остались в запасе
Андерлехт
Манчестер Юнайтед
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Андерлехт - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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