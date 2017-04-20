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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шальке-04 - Аякс
Шальке-04 - Аякс: обзор матча 20 апреля 2017
Шальке-04
20.04.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
3 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Аякс
53'
Л. Горецка
56'
Г. Бургшталлер
101'
Д. Калиджиури
111'
Н. Виргевер
120'
А. Юнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Аякс
120'
ГОЛ! 3:2!
А. Юнес
Пас отдал
Х. Зиеш
Замена
Д. Авдияй
️️️️
С. Ритер
112'
111'
ГОЛ! 3:1!
Н. Виргевер
ГОЛ! 3:0!
Д. Калиджиури
Пас отдал
С. Колашинац
101'
90'
+5
Желтая карточка
Х. Зиеш
90'
Желтая карточка
Н. Виргевер
Желтая карточка
М. Настасич
86'
Замена
Й. Гайс
️️️️
Л. Горецка
84'
82'
Замена
К. Тете
️️️️
Б. Траоре
80'
Вторая желтая
Й. Велтман
74'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Л. Шоне
72'
Желтая карточка
Й. Велтман
Желтая карточка
С. Колашинац
68'
61'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Д. Клюйверт
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
60'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
С. Колашинац
56'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Б. Стамбули
54'
ГОЛ! 1:0!
Л. Горецка
Пас отдал
Г. Бургшталлер
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Леон Горецка
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
22
Хаким Зиеш
ПП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ферманн
23
Колашинац
5
Хеведес
22
Настасич
27
Ритер
21
Стамбули
6
Бенталеб
7
Майер
27
Горецка
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
4-2-3-1
24
Онана
4
де Лигт
6
Санчес
34
Велтман
24
Виргевер
22
Зиеш
20
Шоне
11
Траоре
8
Юнес
19
Клюйверт
18
Классен
27
Ритер
10
Авдияй
10
Авдияй
27
Ритер
27
Горецка
30
Гайс
30
Гайс
27
Горецка
21
Стамбули
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
21
Стамбули
11
Траоре
2
Тете
2
Тете
11
Траоре
20
Шоне
6
ван де Бек
6
ван де Бек
20
Шоне
19
Клюйверт
9
Дольберг
9
Дольберг
19
Клюйверт
Остались в запасе
Шальке-04
Аякс
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
7
Давид Нерес
ПВ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
Остались в запасе
7
Давид Нерес
ПВ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Шальке-04 - Аякс
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3 (HD)
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