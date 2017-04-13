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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Шальке-04
Аякс - Шальке-04: обзор матча 13 апреля 2017
Аякс
13.04.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Шальке-04
23'
Д. Классен (П)
52'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Шальке-04
Желтая карточка
Д. Нерес
89'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Д. ван де Бек
88'
87'
Желтая карточка
Б. Стамбули
87'
Желтая карточка
Т. Керер
83'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
Д. Нерес
️️️️
Д. Клюйверт
74'
71'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
А. Шепф
59'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
М. Майер
ГОЛ! 2:0!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Клюйверт
52'
Желтая карточка
Д. Классен
49'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Д. Синкгравен
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Классен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
22
Хаким Зиеш
ПП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Леон Горецка
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
34
Абдельхак Нури
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
24
Синкгравен
34
Велтман
24
Виргевер
6
Санчес
6
ван де Бек
22
Зиеш
19
Клюйверт
8
Юнес
11
Траоре
18
Классен
4-3-2-1
1
Ферманн
6
Керер
5
Хеведес
3
Аого
22
Настасич
27
Горецка
6
Бенталеб
18
Шепф
20
Калиджиури
7
Майер
9
Бургшталлер
19
Клюйверт
7
Нерес
7
Нерес
19
Клюйверт
24
Синкгравен
4
де Лигт
4
де Лигт
24
Синкгравен
6
ван де Бек
21
де Йонг
21
де Йонг
6
ван де Бек
7
Майер
21
Стамбули
21
Стамбули
7
Майер
20
Калиджиури
22
Коноплянка
22
Коноплянка
20
Калиджиури
18
Шепф
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
18
Шепф
Остались в запасе
Аякс
Шальке-04
1
Дидрик Бур
ВР
34
Абдельхак Нури
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
10
Донис Авдияй
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
34
Абдельхак Нури
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Аякс - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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