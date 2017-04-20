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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Лион
Бешикташ - Лион: обзор матча 20 апреля 2017
Бешикташ
20.04.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Лион
27'
Талиска
58'
Талиска
34'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Лион
ГОЛ!
М. Гоналон
6:7
Пенальти не реализован!
М. Митрович
Пенальти не реализован!
К. Жалле
Пенальти не реализован!
Д. Тошич
ГОЛ!
М. Дьякаби
6:6
ГОЛ!
Н. Уйсал
6:5
ГОЛ!
М. Вальбуэна
5:5
ГОЛ!
Талиска
5:4
ГОЛ!
М. Рыбус
4:4
ГОЛ!
Т. Арслан
4:3
ГОЛ!
Р. Геззаль
3:3
ГОЛ!
А. Хатчинсон
3:2
ГОЛ!
К. Толиссо
2:2
ГОЛ!
Д. Тосун
2:1
ГОЛ!
Н. Фекир
1:1
ГОЛ!
Р. Бабел
1:0
120'
+1
Замена
М. Рыбус
️️️️
Ж. Морель
Желтая карточка
Г. Генюл
119'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Р. Куарежма
117'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
О. Озякуп
94'
90'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
А. Ляказетт
Желтая карточка
Д. Тошич
78'
77'
Замена
Н. Фекир
️️️️
М. Корне
Замена
А. Бек
️️️️
Адриано
77'
ГОЛ! 2:1!
Талиска
Пас отдал
Адриано
58'
34'
ГОЛ! 1:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Гоналон
32'
Желтая карточка
М. Гоналон
Желтая карточка
Адриано
29'
ГОЛ! 1:0!
Талиска
Пас отдал
О. Озякуп
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
94
Талиска
АП
15
Огужан Озякуп
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
4-2-1-3
31
Фабри
3
Адриано
3
Митрович
6
Тошич
77
Генюл
13
Хатчинсон
15
Озякуп
94
Талиска
23
Тосун
7
Куарежма
8
Бабел
4-2-1-2-1
1
Лопеш
13
Жалле
4
Дьякаби
63
Н'Кулу
21
Морель
25
Гоналон
29
Тусар
8
Толиссо
28
Вальбуэна
70
Корне
91
Ляказетт
3
Адриано
32
Бек
32
Бек
3
Адриано
7
Куарежма
30
Арслан
30
Арслан
7
Куарежма
15
Озякуп
20
Уйсал
20
Уйсал
15
Озякуп
21
Морель
31
Рыбус
31
Рыбус
21
Морель
91
Ляказетт
18
Геззаль
18
Геззаль
91
Ляказетт
70
Корне
10
Фекир
10
Фекир
70
Корне
Остались в запасе
Бешикташ
Лион
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Бешикташ - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Иненю
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1 (HD)
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