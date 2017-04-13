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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Бешикташ
Лион - Бешикташ: обзор матча 13 апреля 2017
Лион
13.04.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Бешикташ
83'
К. Толиссо
85'
Ж. Морель
15'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бешикташ
87'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Д. Тосун
ГОЛ! 2:1!
Ж. Морель
85'
83'
Желтая карточка
Т. Арслан
ГОЛ! 1:1!
К. Толиссо
83'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
80'
Желтая карточка
К. Жалле
74'
74'
Замена
Т. Арслан
️️️️
О. Озякуп
Желтая карточка
Н. Фекир
67'
64'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
М. Митрович
Желтая карточка
А. Ляказетт
58'
Замена
К. Жалле
️️️️
Рафаэл
53'
Замена
М. Корне
️️️️
Р. Геззаль
52'
21'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Рафаэл
20'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бабел
Пас отдал
Талиска
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Набиль Фекир
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
94
Талиска
АП
13
Атиба Хатчинсон
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
21
Морель
2
Маммана
4
Дьякаби
2
Рафаэл
29
Тусар
8
Толиссо
18
Геззаль
10
Фекир
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
3-2-2-1-2
31
Фабри
6
Марсело
77
Генюл
3
Митрович
6
Тошич
3
Адриано
13
Хатчинсон
15
Озякуп
94
Талиска
23
Тосун
8
Бабел
18
Геззаль
70
Корне
70
Корне
18
Геззаль
2
Рафаэл
13
Жалле
13
Жалле
2
Рафаэл
15
Озякуп
30
Арслан
30
Арслан
15
Озякуп
3
Митрович
20
Уйсал
20
Уйсал
3
Митрович
23
Тосун
88
Инлер
88
Инлер
23
Тосун
Остались в запасе
Лион
Бешикташ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Лион - Бешикташ
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Групама Стэдиум
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