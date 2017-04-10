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    Расписание матчей 10-04-2017

    март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2017
    10 апреля, понедельник
    02:00
    Канзаc Сити
    3:1
    Колорадо
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 22 тур
    10 апреля, понедельник
    11:00
    Урал (мол)
    1:0
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 22 тур
    10 апреля, понедельник
    15:00
    Томь
    2:2
    Рубин
    Матч завершен
    10 апреля, понедельник
    17:30
    Урал
    2:0
    Оренбург
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 22 тур
    10 апреля, понедельник
    16:00
    Краснодар-2
    5:1
    Алания
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 18 тур
    10 апреля, понедельник
    17:00
    Москва
    3:0
    Строгино
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 2 тур
    10 апреля, понедельник
    17:30
    Слуцк
    4:1
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 2 тур, группа B
    10 апреля, понедельник
    20:00
    Орхус
    1:3
    Силькеборг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 3 тур
    10 апреля, понедельник
    20:00
    Кристиансунн
    1:0
    Бранн
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 27 тур
    10 апреля, понедельник
    20:00
    Истанбул Башакшехир
    4:0
    Галатасарай
    Матч завершен
    10 апреля, понедельник
    20:00
    Касымпаша
    1:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 31 тур
    10 апреля, понедельник
    21:45
    Реал Сосьедад
    3:1
    Спортинг
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 28 тур
    10 апреля, понедельник
    22:00
    Маритиму
    2:1
    Шавиш
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 32 тур
    10 апреля, понедельник
    22:00
    Кристал Пэлас
    3:0
    Арсенал
    Матч завершен
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