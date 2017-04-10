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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Спортинг
Реал Сосьедад - Спортинг: обзор матча 10 апреля 2017
Реал Сосьедад
10.04.2017, понедельник, 21:45
Испания. Примера, 31 тур
3 : 1
Завершен
Спортинг
3'
В. Жозе
27'
Хуанми
77'
Ю. Бершиче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Спортинг
90'
Желтая карточка
Бурги
Замена
С. Каналес
️️️️
К. Вела
81'
80'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
79'
Замена
П. Фернандес
️️️️
Х. Торрес
ГОЛ! 3:0!
Ю. Бершиче
77'
Желтая карточка
Хуанми
74'
Замена
А. Элустондо
️️️️
Х. Сальдуа
74'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
В. Жозе
68'
63'
Замена
К. Кармона
️️️️
В. Родригес
59'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
К. Кастро
31'
Желтая карточка
Х. Торрес
ГОЛ! 2:0!
Хуанми
27'
23'
Желтая карточка
М. Весга
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЛП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
7
Хуанми
ЛФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
25
Хавьер Торрес
ПП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Карлос Кармона
ЦП
26
Пабло Фернандес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-3-3
28
Рульи
17
Бершиче
16
Навас
26
Мартинес
2
Сальдуа
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
10
Вела
4-1-2-2-1
25
Куэльяр
16
Кастельяно
22
Мере
45
Аморебиета
12
Эчиеджиле
6
Весга
25
Торрес
6
Альварес
8
Родригес
18
Бурги
16
Кастро
2
Сальдуа
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Сальдуа
10
Вела
20
Каналес
20
Каналес
10
Вела
12
Виллиан Жозе
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
25
Торрес
26
Фернандес
26
Фернандес
25
Торрес
8
Родригес
14
Кармона
14
Кармона
8
Родригес
16
Кастро
25
Вигуэра
25
Вигуэра
16
Кастро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Спортинг
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Реал Сосьедад - Спортинг
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
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