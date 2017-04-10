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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Галатасарай
Истанбул Башакшехир - Галатасарай: обзор матча 10 апреля 2017
Истанбул Башакшехир
10.04.2017, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 27 тур
4 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Галатасарай
1
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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Истанбул Башакшехир
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