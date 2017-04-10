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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Оренбург
Урал - Оренбург: обзор матча 10 апреля 2017
Урал
10.04.2017, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
26'
В. Ильин
90'
Ч. Лунгу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Оренбург
ГОЛ! 2:0!
Ч. Лунгу
90'
87'
Желтая карточка
А. Ойеволе
83'
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
А. Малых
Желтая карточка
А. Фидлер
82'
Замена
А. Павленко
️️️️
Д. Коробов
77'
67'
Желтая карточка
Благо
64'
Замена
А. Саная
️️️️
М. Григорьев
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Э. Манучарян
63'
57'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
В. Парняков
Замена
Д. Динга
️️️️
А. Новиков
46'
40'
Желтая карточка
А. Малых
ГОЛ! 1:0!
В. Ильин
Пас отдал
Н. Димитров
26'
26'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Желтая карточка
А. Новиков
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
17
Николай Димитров
ПП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Оренбург
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
22
Денис Попович
ЦП
40
Благо
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
21
Станислав Драгун
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Заболотный
3
Меркулов
6
Балажиц
15
Новиков
15
Кулаков
10
Фидлер
10
Лунгу
17
Димитров
7
Коробов
98
Ильин
10
Манучарян
3-3-3-1
41
Кержаков
10
Парняков
58
Ойеволе
3
Сиваков
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
22
Попович
40
Благо
10
Григорьев
57
Дуриш
15
Новиков
6
Динга
6
Динга
15
Новиков
7
Коробов
8
Павленко
8
Павленко
7
Коробов
10
Манучарян
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Манучарян
10
Парняков
22
Ефремов
22
Ефремов
10
Парняков
12
Малых
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
12
Малых
10
Григорьев
32
Саная
32
Саная
10
Григорьев
Остались в запасе
Урал
Оренбург
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Никита Глушков
ЛВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
21
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Никита Глушков
ЛВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
21
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Урал - Оренбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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