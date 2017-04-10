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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Рубин
Томь - Рубин: обзор матча 10 апреля 2017
Томь
10.04.2017, понедельник, 15:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
13'
А. Пугин
83'
А. Соболев
47'
М. Лестьенн (П)
79'
М. Лестьенн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Рубин
87'
Замена
Р. Рочина
️️️️
А. Сонг
ГОЛ! 2:2!
А. Соболев
Пас отдал
А. Пугин
83'
Замена
Д. Большунов
️️️️
А. Макурин
80'
Замена
А. Букачев
️️️️
Д. Сасин
80'
79'
ГОЛ! 1:2!
М. Лестьенн
Пас отдал
Жонатас
68'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
И. Ахметов
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Лестьенн
37'
Желтая карточка
М. Лестьенн
Желтая карточка
Д. Сасин
36'
26'
Пенальти не реализован!
Жонатас
ГОЛ! 1:0!
А. Пугин
Пас отдал
Е. Баляйкин
13'
Желтая карточка
Д. Осипов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Артем Попов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
2-4-2-2
42
Мелихов
32
Осипов
84
Митерев
17
Пугин
92
Чуперка
21
Макурин
32
Баляйкин
77
Сасин
18
Попов
72
Голышев
7
Соболев
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
26
Бауэр
3
Самбрано
90
Бурлак
19
Устинов
88
Камболов
97
Ахметов
8
Сонг
31
Ткачук
17
Лестьенн
9
Жонатас
77
Сасин
54
Букачев
54
Букачев
77
Сасин
21
Макурин
97
Большунов
97
Большунов
21
Макурин
97
Ахметов
61
Карадениз
61
Карадениз
97
Ахметов
8
Сонг
16
Рочина
16
Рочина
8
Сонг
Остались в запасе
Томь
Рубин
94
Александр Науменко
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
94
Александр Науменко
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Томь - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
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