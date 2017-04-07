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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Брайтон
Куинз Парк Рейнджерс - Брайтон: обзор матча 07 апреля 2017
Куинз Парк Рейнджерс
07.04.2017, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
74'
М. Смит
58'
Г. Мюррэй
64'
С. Поконьоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Брайтон
86'
Желтая карточка
С. Поконьоли
83'
Замена
О. Норвуд
️️️️
А. Кноккарт
78'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Т. Хемед
Замена
И. Силла
️️️️
Д. Линч
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Смит
Пас отдал
Л. Фримен
74'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
Д. Робинсон
66'
Замена
Л. Фримен
️️️️
Р. Моррисон
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
С. Поконьоли
58'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Т. Хемед
45'
Замена
Ф. Томори
️️️️
Л. Данк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
16
Шон Госс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
7
Йени Нгбакото
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-2-1-1-2
12
Смитис
6
Линч
14
Робинсон
5
Онуоха
18
Мэннинг
24
Перч
21
Луонго
11
Моррисон
14
Вашингтон
17
Смит
4-2-2-2
13
Стокдейл
2
Бруно
2
Хюнемайер
5
Данк
15
Поконьоли
16
Стивенс
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
7
Мач
10
Хемед
39
Мюррэй
14
Робинсон
7
Нгбакото
7
Нгбакото
14
Робинсон
11
Моррисон
15
Фримен
15
Фримен
11
Моррисон
6
Линч
26
Силла
26
Силла
6
Линч
5
Данк
23
Томори
23
Томори
5
Данк
93
Кноккарт
10
Норвуд
10
Норвуд
93
Кноккарт
10
Хемед
18
Мерфи
18
Мерфи
10
Хемед
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Брайтон
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
16
Шон Госс
ЦП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
16
Шон Госс
ЦП
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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