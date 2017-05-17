Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 17 мая 2017
Ювентус
17.05.2017, среда, 22:00
Италия. Кубок, Финал
2 : 0
Завершен
Лацио
12'
Д. Алвес
24'
Л. Бонуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Лацио
Желтая карточка
Д. Алвес
86'
Замена
М. Лемина
️️️️
П. Дибала
78'
69'
Замена
Л. Альберто
️️️️
С. де Врей
53'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Баштуш
ГОЛ! 2:0!
Л. Бонуччи
Пас отдал
А. Сандро
24'
21'
Замена
Ш. Раду
️️️️
М. Пароло
ГОЛ! 1:0!
Д. Алвес
Пас отдал
А. Сандро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
3-2-2-3
33
Нето
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
26
Сандро
10
Алвес
10
Маркизио
8
Ринкон
21
Дибала
9
Манджукич
9
Игуаин
4-4-2
1
Стракоша
13
Уоллес
15
Баштуш
8
Баста
6
де Врей
6
Билья
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
19
Лулич
9
Иммобиле
17
Кейта
21
Дибала
99
Лемина
99
Лемина
21
Дибала
15
Баштуш
7
Андерсон
7
Андерсон
15
Баштуш
16
Пароло
26
Раду
26
Раду
16
Пароло
6
де Врей
18
Альберто
18
Альберто
6
де Врей
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
7
Мехди Лери
ПВ
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
9
Мамаду Тункара
ЦФ
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
9
Мамаду Тункара
ЦФ
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ювентус - Лацио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Ювентус
Лацио
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
Вчера, 09:23
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
Вчера, 09:23
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+