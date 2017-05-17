Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Химки
Сокол - Химки: обзор матча 17 мая 2017
Сокол
17.05.2017, среда, 14:30
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 0
Завершен
Химки
44'
А. Семенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Химки
Замена
Э. Стурки
️️️️
В. Романенко
90'
+2
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Р. Паштов
90'
78'
Замена
М. Пичугин
️️️️
А. Мостовой
74'
Замена
К. Алиев
️️️️
М. Петрусев
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Дудолев
70'
55'
Замена
А. Чатович
️️️️
Ф. Дворников
48'
Желтая карточка
А. Шумских
ГОЛ! 1:0!
А. Семенов
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
53
Ян Казаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
7
Александр Перченок
ПВ
22
Иван Бакланов
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Адмир Чатович
ЦП
45
Максим Пичугин
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
3-2-4-1
16
Федоров
22
Магадиев
3
Пасько
21
Ходырев
28
Семенов
30
Васянович
18
Дудолев
5
Платика
8
Мануковский
77
Паштов
77
Романенко
2-2-2-2-2
1
Цицилин
20
Малания
5
Шумских
9
Лапин
27
Заика
53
Казаев
77
Гащенков
8
Петрусев
77
Мостовой
11
Кузьмичев
9
Дворников
18
Дудолев
7
Перченок
7
Перченок
18
Дудолев
77
Паштов
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Паштов
77
Романенко
19
Стурки
19
Стурки
77
Романенко
77
Мостовой
45
Пичугин
45
Пичугин
77
Мостовой
9
Дворников
8
Чатович
8
Чатович
9
Дворников
8
Петрусев
10
Алиев
10
Алиев
8
Петрусев
Остались в запасе
Сокол
Химки
22
Иван Бакланов
ПВ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
45
Евгений Горячев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Остались в запасе
22
Иван Бакланов
ПВ
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
45
Евгений Горячев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Сокол - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Сокол
Химки
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+