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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 17 мая 2017
Сельта
17.05.2017, среда, 22:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 4
Завершен
Реал
69'
Д. Гуидетти
10'
К. Роналду
48'
К. Роналду
70'
К. Бензема
88'
Т. Кроос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал
88'
ГОЛ! 1:4!
Т. Кроос
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
П. Эрнандес
86'
86'
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
К. Бове
️️️️
Д. Гуидетти
86'
84'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Иско
84'
Замена
М. Асенсио
️️️️
К. Роналду
Замена
П. Шейх
️️️️
П. Систо
80'
Желтая карточка
У. Мальо
73'
Замена
М. Диас
️️️️
Х. Санчес
72'
72'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Каземиро
70'
ГОЛ! 1:3!
К. Бензема
Пас отдал
Марсело
ГОЛ! 1:2!
Д. Гуидетти
Пас отдал
П. Систо
69'
Желтая карточка
Д. Гуидетти
66'
Желтая карточка
Х. Кастро
64'
Вторая желтая
Я. Аспас
62'
48'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
Желтая карточка
Я. Аспас
38'
30'
Желтая карточка
Каземиро
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
77
Пионе Систо
ЛВ
19
Пабло Эрнандес
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Альварес
17
Кастро
14
Ронкалья
22
Кабрал
22
Мальо
19
Эрнандес
10
Васс
19
Санчес
77
Систо
11
Гуидетти
10
Аспас
4-1-2-1-2
1
Навас
13
Данило
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
19
Санчес
21
Диас
21
Диас
19
Санчес
77
Систо
24
Шейх
24
Шейх
77
Систо
11
Гуидетти
12
Бове
12
Бове
11
Гуидетти
7
Роналду
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Роналду
5
Каземиро
8
Ковачич
8
Ковачич
5
Каземиро
22
Иско
17
Васкес
17
Васкес
22
Иско
Остались в запасе
Сельта
Реал
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Сельта - Реал
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Балаидос
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